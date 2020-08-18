Информация о пропавших без вести зачастую недостоверна, - МВД Беларуси

Фото: протесты в Беларуси (t me belteanews)

МВД проверило опубликованный список из 70 человек

Информация о пропавших без вести в ходе подавления протестов в Беларуси зачастую оказывается недостоверной. Речь идет о сведениях, которые публикуют оппозиционные ресурсы.

Об этом в Telegram сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

По ее словам, криминальная милиция проверила личности более 70 участников протестов, которые проходили с 9 по 13 августа, чьи данные публиковал портал ТUТ.BY и различные социальные сети.

"Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно. К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа", - отметила Чемоданова.

Она добавила, что со списком задержанных участников протестов, которые находятся под арестом, можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, ранее портал ТUТ.BY опубликовал список, в который внес не только пропавших без вести, но и тех, кто получил административный арест, однако до сих пор неизвестно место их содержания.

Кроме того, правозащитники утверждают о гибели не менее 5 участников протестов, хотя власть официально подтвердила только две смерти.