Пропавшего судью Чауса нашли в Украине

Собеседник подтвердил, что староста села Мазуровка сообщил, что в населенном пункте обнаружили гражданина Чауса Николая Алексеевича, 1966 г.р. Чаус сообщил, что он был похищен неизвестными лицами и является судьей Днепровского райсуда Киева. После этого его задержали.

Напомним, 3 апреля в Молдове заявили о похищении украинского судьи Николая Чауса. Сначала о похищении судьи заявил его адвокат, а затем эту информацию подтвердили в полиции Молдовы.

Генпрокурор Молдовы Александр Стояногло ранее заявлял, что к похищению Чауса причастны государственные учреждения Украины. Однако в МИД Украины опровергли данную информацию и заявили об участии третьей стороны в расследовании дела Молдовой.