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Зниклого суддю Чауса знайшли в Україні

Автор: РБК-Україна

Викраденого в Молдові українського суддю Миколу Чауса знайшли в Україні. Його виявили в селі Мазурівка Вінницької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в силових органах

Співрозмовник підтвердив, що староста села Мазурівка повідомив, що в населеному пункті виявили громадянина Чауса Миколу Олексійовича, 1966 р. н. Чаус повідомив, що він був викрадений невідомими особами і є суддею Дніпровського райсуду Києва. Після цього його затримали.

Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло раніше заявляв, що до викрадення Чауса причетні Державні установи України. Однак в МЗС України спростували дану інформацію і заявили про участь третьої сторони в розслідуванні справи Молдовою.

В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.

У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.

Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.

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Служба безпеки УкраїниНиколай Чаус