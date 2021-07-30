Зниклого суддю Чауса знайшли в Україні

Співрозмовник підтвердив, що староста села Мазурівка повідомив, що в населеному пункті виявили громадянина Чауса Миколу Олексійовича, 1966 р. н. Чаус повідомив, що він був викрадений невідомими особами і є суддею Дніпровського райсуду Києва. Після цього його затримали.

Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.

Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло раніше заявляв, що до викрадення Чауса причетні Державні установи України. Однак в МЗС України спростували дану інформацію і заявили про участь третьої сторони в розслідуванні справи Молдовою.