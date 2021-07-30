Зниклого суддю Чауса знайшли в Україні

Викраденого в Молдові українського суддю Миколу Чауса знайшли в Україні. Його виявили в селі Мазурівка Вінницької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в силових органах
Співрозмовник підтвердив, що староста села Мазурівка повідомив, що в населеному пункті виявили громадянина Чауса Миколу Олексійовича, 1966 р. н. Чаус повідомив, що він був викрадений невідомими особами і є суддею Дніпровського райсуду Києва. Після цього його затримали.
Нагадаємо, 3 квітня в Молдові заявили про викрадення українського судді Миколи Чауса. Спочатку про викрадення судді заявив його адвокат, а потім цю інформацію підтвердили в поліції Молдови.
Генпрокурор Молдови Олександр Стояногло раніше заявляв, що до викрадення Чауса причетні Державні установи України. Однак в МЗС України спростували дану інформацію і заявили про участь третьої сторони в розслідуванні справи Молдовою.
В Україні суддю Чауса підозрюють в отриманні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів у серпні 2016 року. Хабар суддя закопав в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло, оскільки парламент не зміг оперативно розглянути це питання.
У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався молдавській владі.
У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.
У середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.
Після цього в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.