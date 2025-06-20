Пропалестинські активісти вдерлися на авіабазу в Британії та пошкодили літаки

У Великій Британії пропалестинські активісти проникли на авіабазу Королівських військово-повітряних сил у Брайз-Нортон (Оксфордшир) та пошкодили два літаки. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відреагував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух Palestine Action та заяву Стармера у соцмережі Х.

За повідомленням руху Palestine Action, двоє їхніх представників потрапили на територію об'єкта та облили червоною фарбою двигуни літака Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів.

На опублікованому відео активісти пояснюють свої дії протестом "проти участі Британії у підтримці військових операцій Ізраїлю", зокрема, вказуючи на постачання озброєння, розвідку над Газою та дозаправлення бойових літаків союзників.

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер жорстко відреагував на даний факт, назвавши дії активістів "ганебним вандалізмом".

"Акт вандалізму, скоєний на базі Королівських ВПС Брайз-Нортон, є ганебним. Наші Збройні Сили представляють найкраще з Британії та щодня ризикують своїм життям заради нас. Ми зобов'язані підтримувати тих, хто нас захищає, - йдеться в повідомленні Стармера.

Міністерство оборони Великої Британії тим часом заявило, що разом із поліцією вже почали розслідування інциденту.