Пропалестинські активісти вдерлися на авіабазу в Британії та пошкодили літаки
У Великій Британії пропалестинські активісти проникли на авіабазу Королівських військово-повітряних сил у Брайз-Нортон (Оксфордшир) та пошкодили два літаки. Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер відреагував.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рух Palestine Action та заяву Стармера у соцмережі Х.
За повідомленням руху Palestine Action, двоє їхніх представників потрапили на територію об'єкта та облили червоною фарбою двигуни літака Voyager, а також завдали додаткових пошкоджень за допомогою ломів.
На опублікованому відео активісти пояснюють свої дії протестом "проти участі Британії у підтримці військових операцій Ізраїлю", зокрема, вказуючи на постачання озброєння, розвідку над Газою та дозаправлення бойових літаків союзників.
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер жорстко відреагував на даний факт, назвавши дії активістів "ганебним вандалізмом".
"Акт вандалізму, скоєний на базі Королівських ВПС Брайз-Нортон, є ганебним. Наші Збройні Сили представляють найкраще з Британії та щодня ризикують своїм життям заради нас. Ми зобов'язані підтримувати тих, хто нас захищає, - йдеться в повідомленні Стармера.
Міністерство оборони Великої Британії тим часом заявило, що разом із поліцією вже почали розслідування інциденту.
BREAKING: Palestine Action break into RAF Brize Norton and damage two military aircrafts.— Palestine Action (@Pal_action) June 20, 2025
Flights depart daily from the base to RAF Akrotiri in Cyprus.
From Cyprus, British planes collect intelligence, refuel fighter jets and transport weapons to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/zzmFqGKW8N
Що відомо про Palestine Action
Palestine Action - це радикальний британський рух, заснований у 2020 році, який виступає проти співпраці Великої Британії з ізраїльською військовою промисловістю.
Його учасники проводять акції протесту, блокуючи або пошкоджуючи об’єкти компаній, що постачають зброю до Ізраїлю, зокрема заводи Elbit Systems.
Група стала відомою через вилазки на оборонні об’єкти, включно з військовими базами. Уряд і правоохоронці Британії розглядають діяльність Palestine Action як потенційну загрозу нацбезпеці.
Організація стверджує, що "діє в межах морального спротиву, домагаючись припинення участі Британії в ізраїльських військових операціях".
Варто додати, що Велика Британія є стратегічним партнером Ізраїлю, надаючи йому політичну підтримку, розвідувальну співпрацю та дозволяючи експорт оборонних технологій.
Лондон засуджує дії ХАМАС, визнає право Ізраїлю на самозахист і регулярно постачає компоненти для військової техніки, зокрема систем озброєння.
Нагадаємо, нещодавно прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що країна перекидає авіацію на Близький Схід на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
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