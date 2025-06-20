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Пропалестинские активисты прорвались на авиабазу в Британии и повредили самолеты

Британия, Пятница 20 июня 2025 16:13
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Пропалестинские активисты прорвались на авиабазу в Британии и повредили самолеты Фото: пропалестинские активисты облили краской и повредили военные самолеты (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Великобритании пропалестинские активисты проникли на авиабазу Королевских военно-воздушных сил в Брайз-Нортон (Оксфордшир) и повредили два самолета. Премьер-министр Британии Кир Стармер отреагировал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение Palestine Action и заявление Стармера в соцсети Х.

По сообщению движения Palestine Action, двое их представителей попали на территорию объекта и облили красной краской двигатели самолета Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов.

На опубликованном видео активисты объясняют свои действия "протестом против участия Британии в поддержке военных операций Израиля", в частности, указывая на поставки вооружения, разведку над Газой и дозаправку боевых самолетов союзников.

Британский премьер Кир Стармер жестко отреагировал на данный факт, назвав действия активистов "позорным вандализмом".

"Акт вандализма, совершенный на базе Королевских ВВС Брайз-Нортон, является позорным. Наши Вооруженные Силы представляют лучшее из Британии и ежедневно рискуют своей жизнью ради нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто нас защищает, - говорится в сообщении Стармера.

Министерство обороны Великобритании заявило, что вместе с полицией уже начали расследование инцидента.

Пропалестинские активисты прорвались на авиабазу в Британии и повредили самолеты

Что известно о Palestine Action

Palestine Action - это радикальное британское движение, основанное в 2020 году, которое выступает против сотрудничества Великобритании с израильской военной промышленностью.

Его участники проводят акции протеста, блокируя или повреждая объекты компаний, поставляющих оружие в Израиль, в частности заводы Elbit Systems.

Группа стала известной из-за проникновений на оборонные объекты, включая военные базы. Правительство и правоохранители в Британии рассматривают деятельность Palestine Action как потенциальную угрозу нацбезопасности.

Организация утверждает, что "действует в рамках морального сопротивления, добиваясь прекращения участия Британии в израильских военных операциях".

Стоит добавить, что Великобритания является стратегическим партнером Израиля, предоставляя ему политическую поддержку, разведывательное сотрудничество и позволяя экспорт оборонных технологий.

Лондон осуждает действия ХАМАС, признает право Израиля на самозащиту и регулярно поставляет компоненты для военной техники, в частности систем вооружения.

Напомним, недавно премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна перебрасывает авиацию на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.

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