Ірано-ізраїльське загострення: Британія перекидає авіацію на Близький Схід
Велика Британія перекидає авіацію на Близький Схід на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Ми перекидаємо сили до регіону, зокрема винищувачі", - заявив глава уряду Стармер журналістам під час поїздки на саміт "Групи семи" (G7) в Канаді.
За його словами, до складу підрозділів, які прямують на Близький Схід, входять бойові літаки, літаки-заправники, а також додаткові ресурси Королівських ВПС у межах операції Shader на Близькому Сході.
За даними іранських державних ЗМІ, Тегеран попередив Велику Британію, США та Францію: в разі їхньої допомоги у блокуванні іранської ракетно-дронової відповіді на атаки Ізраїлю по ядерних об’єктах, іранські військові атакують їхні військові бази та кораблі.
На відміну від США, Велика Британія не брала участі в перехопленні іранських дронів минулої ночі, хоча минулого року вже робила це. На запитання, чому Лондон цього разу не втрутився, Стармер відповів, що виступає за зниження напруги в регіоні.
"Моя чітка позиція полягає в тому, що ситуацію необхідно деескалувати, і саме на це спрямовані мої переговори", - сказав Стармер.
Він також додав, що у п’ятницю обговорив можливі дипломатичні шляхи подолання конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.
Нагадаємо, з 13 червня Ізраїль та Іран обмінюються ракетними і дроновими ударами після зриву тривалих переговорів щодо іранської ядерної програми.
Армія оборони Ізраїлю атакує іранські ядерні та військові об'єкти. Армія Ірану відповідає по містах та ізраїльській інфраструктурі.
Військові удари між Ізраїлем та Іраном
Ввечері 14 червня Іран знову обстріляв балістичними ракетами Ізраїль.
Обстріли серйозно пошкодили постраждало ізраїльське місто Хайфа.
Близько 02:31 ночі 15 червня, Іран знову обстріляв балістичними ракетами Ізраїль, зокрема столицю Тель-Авів. Внаслідок удару є загиблі серед місцевого населення.
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