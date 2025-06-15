Ірано-ізраїльське загострення: Британія перекидає авіацію на Близький Схід

Велика Британія перекидає авіацію на Близький Схід на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ми перекидаємо сили до регіону, зокрема винищувачі", - заявив глава уряду Стармер журналістам під час поїздки на саміт "Групи семи" (G7) в Канаді.

За його словами, до складу підрозділів, які прямують на Близький Схід, входять бойові літаки, літаки-заправники, а також додаткові ресурси Королівських ВПС у межах операції Shader на Близькому Сході.

За даними іранських державних ЗМІ, Тегеран попередив Велику Британію, США та Францію: в разі їхньої допомоги у блокуванні іранської ракетно-дронової відповіді на атаки Ізраїлю по ядерних об’єктах, іранські військові атакують їхні військові бази та кораблі.

На відміну від США, Велика Британія не брала участі в перехопленні іранських дронів минулої ночі, хоча минулого року вже робила це. На запитання, чому Лондон цього разу не втрутився, Стармер відповів, що виступає за зниження напруги в регіоні.

"Моя чітка позиція полягає в тому, що ситуацію необхідно деескалувати, і саме на це спрямовані мої переговори", - сказав Стармер.

Він також додав, що у п’ятницю обговорив можливі дипломатичні шляхи подолання конфлікту з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, з 13 червня Ізраїль та Іран обмінюються ракетними і дроновими ударами після зриву тривалих переговорів щодо іранської ядерної програми.

Армія оборони Ізраїлю атакує іранські ядерні та військові об'єкти. Армія Ірану відповідає по містах та ізраїльській інфраструктурі.