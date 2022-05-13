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Пропагандисты РФ заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах, - разведка

Российские военные (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Российские пропагандисты для имитации успешного наступления "второй армии мира" заставляют оккупантов сниматься в агитационных роликах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

В частности, для создания картинки гуманизма "воинов освободителей" российские пропагандисты заставляют командиров оккупационных подразделений отводить с передовых позиций и выделять в их распоряжение личный состав и военную технику для участия в создании фильма агитационных роликов и фейковых "репортажей с передовой".

Россиян заставляют копать окопы в тыловых районах и имитировать оборудования передовых позиций, стрелять из минометов, танков и артиллерии, имитировать штурмовые действия и осуществлять разминирование территории.

Также для создания сюжетов пропагандисты требуют у оккупантов по несколько раз заминировать и разминировать уже очищенную от боеприпасов территорию.

Кроме того, во время одного из таких "разминирований" на Арабатской Стрелке несколько оккупантов получили осколочные ранения и контузии. По словам кремлевских пропагандистов, это лишь добавило реалистичности картинке и обеспечило более качественное влияние сюжета на россиян.

Ранее разведка сообщала, что в РФ продолжают скрытую мобилизацию, на фронт отправляют курсантов.

Также мы писали, что разведка опубликовала новый список имен российских пилотов, бомбивших Украину.

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Главное управление разведки