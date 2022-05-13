Пропагандисти РФ змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах, - розвідка

Зокрема, для створення картинки гуманізму "воїнів визволителів" російські пропагандисти змушують командирів окупаційних підрозділів відводити з передових позицій та виділяти в їхнє розпорядження особовий склад та військову техніку для участі в фільмуванні агітаційних роликів та фейкових "репортажів з передової".

Росіян змушують копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території.

Також для створення сюжетів пропагандисти вимагають в окупантів по кілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію.

Окрім того, під час одного з таких "розмінувань" на Арабатській Стрілці кілька окупантів отримали осколкові поранення та контузії. За словами кремлівських пропагандистів, це лише додало реалістичності картинці та забезпечило якісніший вплив сюжету на росіян.