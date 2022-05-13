Пропагандисти РФ змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах, - розвідка

Російські пропагандисти для імітації успішного наступу "другої армії світу" змушують окупантів зніматися в агітаційних роликах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.
Зокрема, для створення картинки гуманізму "воїнів визволителів" російські пропагандисти змушують командирів окупаційних підрозділів відводити з передових позицій та виділяти в їхнє розпорядження особовий склад та військову техніку для участі в фільмуванні агітаційних роликів та фейкових "репортажів з передової".
Росіян змушують копати окопи в тилових районах та імітувати обладнання передових позицій, стріляти з мінометів, танків та артилерії, імітувати штурмові дії та здійснювати розмінування території.
Також для створення сюжетів пропагандисти вимагають в окупантів по кілька разів заміновувати та розміновувати вже очищену від боєприпасів територію.
Окрім того, під час одного з таких "розмінувань" на Арабатській Стрілці кілька окупантів отримали осколкові поранення та контузії. За словами кремлівських пропагандистів, це лише додало реалістичності картинці та забезпечило якісніший вплив сюжету на росіян.
Раніше розвідка повідомляла, що у РФ продовжують приховану мобілізацію, на фронт відправляють курсантів.
Також ми писали, що розвідка опублікувала новий список імен російських пілотів, які бомбили Україну.
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