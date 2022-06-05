Пропагандисти Кремля працюють за методичкою ФСБ: СБУ дізналась, що в ній
СБУ вдалося дізнатися, за якими правилами діють російські пропагандисти. Виявляється ФСБ підготувала для них методичку, де розписано, як "правильно висвітлювати спецоперацію" в Україні, бо населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей РФ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.
"Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "гєроєв асвабадітєлєй", порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей", - йдеться в повідомленні.
Також ФСБ вимагає відключити на них трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території".
"А на українських територіях окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів", - додають в СБУ.
Як повідомлялось, раніше СБУ з розмови окупанта з родиною дізналась, що російські війська "рівняють з землею" міста та села в Україні, які не можуть захопити під час бойових дій.
Також СБУ опублікувала нову розмову окупантів, у якій з'ясувалося, що вони вбивають українських матерів на очах у дітей.
Крім того, дружина одного з російських окупантів, що знаходиться на позиціях під Харковом, дозволила своєму чоловіку вбивати та катувати українських дітей. Їй не сподобалось, що діти з України, яких насильно вивезли до РФ, не захотіли малювати символіку до "Дня победы".
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