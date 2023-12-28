Пропагандисти РФ поскаржилися на обстріл радіозаводу у Брянській області (відео)
Російські пропагандисти заявляють про те, що радіозавод "Стріла" у Брянській області нібито зазнав обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.
Пропагандистський канал звинуватив в обстрілі радіозаводу, що знаходиться у селищі Суземка, українських військових.
Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина - 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.
Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.
Вибухи у Брянській області
Нагадаємо, у Брянській області вже неодноразово лунали вибухи та розпочиналися пожежі.
Зокрема, 12 жовтня у самому Брянську жителі почули потужний вибух. Після нього почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.
Також 30 вересня у селищі Погар Брянської області пролунав вибух, після якого спалахнула пожежа на підстанції.
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