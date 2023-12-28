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Пропагандисти РФ поскаржилися на обстріл радіозаводу у Брянській області (відео)

Четвер 28 грудня 2023 17:47
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Пропагандисти РФ поскаржилися на обстріл радіозаводу у Брянській області (відео) Ілюстративне фото: пропагандисти РФ поскаржилися на обстріл радіозаводу у Брянській області (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти заявляють про те, що радіозавод "Стріла" у Брянській області нібито зазнав обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

Пропагандистський канал звинуватив в обстрілі радіозаводу, що знаходиться у селищі Суземка, українських військових.

Внаслідок інциденту нібито постраждала одна людина - 45-річна жінка. У мережі пишуть, що її госпіталізували.

Варто зауважити, що Україна поки що ніяк не коментувала цю інформацію і не реагувала на публікації пропагандистів.

Вибухи у Брянській області

Нагадаємо, у Брянській області вже неодноразово лунали вибухи та розпочиналися пожежі.

Зокрема, 12 жовтня у самому Брянську жителі почули потужний вибух. Після нього почалася пожежа в районі м'ясокомбінату.

Також 30 вересня у селищі Погар Брянської області пролунав вибух, після якого спалахнула пожежа на підстанції.

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Вибух Брянская область Війна Росії проти України
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