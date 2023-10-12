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У Брянську пролунав сильний вибух: у мережі повідомляють про пожежу

Брянськ, Четвер 12 жовтня 2023 22:45
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У Брянську пролунав сильний вибух: у мережі повідомляють про пожежу Ілюстративне фото: у Брянську пролунав сильний вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У російському місті Брянськ сьогодні, 12 жовтня, увечері пролунав сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza та губернатора Брянської області Олександра Богомаза в Telegram.

За інформацією пропагандистського каналу, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито атаку дрона на місто.

"Беспілотний літальний апарат літакового типу подавлено на околиці міста Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою", - написав чиновник країни-агресора.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше гримлять вибухи та починаються пожежі. Місцева влада регулярно звинувачує українських військових у нібито спробах атакувати територію РФ безпілотниками.

Зокрема, на такі "удари" часто скаржаться у Брянській області, яка межує з Україною. Тиждень тому там заявляли про атаку на військову частину в місті Карачев.

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