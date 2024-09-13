Пропагандистам не сподобається. "ЦПД" переговорив з Google, анонсовані рішення щодо YouTube

"Центр протидії дезінформації" ("ЦПД") зустрівся з представниками компанії Google. Незабаром будуть зрушення щодо YouTube, які не сподобаються російським пропагандистам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "ЦПД".
Під час зустрічі, з боку української сторони були присутні:
Ключовою темою була діяльність ворожих пропагандистів на платформі YouTube.
"Скоро будуть суттєві зрушення і пришвидшення протидії, які багатьом пропагандистам можуть не сподобатися", - заявив Коваленко.
Російська пропаганда на платформі YouTube є серйозною проблемою. Ворог часто використовує платформу для поширення дезінформації, маніпуляцій та фейкових новин, які спрямовані на вплив на громадську думку, підрив довіри до західних інститутів і підтримку власної агресії.
Від початку повномасштабної війни YouTube видаляв канали російських пропагандистів, або ж обмежував їх діяльність у нашій країні. Як приклад, платформа заблокувала на території України канал пропагандистки Діани Панченко. Також у лютому були заблоковані понад 40 регіональних каналів російської державної телевізійної та радіомовної компанії.
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