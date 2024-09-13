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Пропагандистам не понравится. "ЦПД" переговорил с Google, анонсированы решения по YouTube

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

"Центр противодействия дезинформации" ("ЦПД") встретился с представителями компании Google. Вскоре будут сдвиги в отношении YouTube, которые не понравятся российским пропагандистам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "ЦПД".

Во время встречи, со стороны украинской стороны присутствовали: 

  • руководитель "ЦПД", офицер Сил обороны Андрей Коваленко;
  • заместитель руководителя Центра Анаит Хоперия;
  • директор по связям с государственными органами и общественной политики, CEE & Transatlantic Марта Послад;
  • директор по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Google Украина Анна Булах. 

Ключевой темой была деятельность вражеских пропагандистов на платформе YouTube. 

"Скоро будут существенные сдвиги и ускорение противодействия, которые многим пропагандистам могут не понравиться", - заявил Коваленко. 

Российская пропаганда в YouTube

Российская пропаганда на платформе YouTube является серьезной проблемой. Враг часто использует платформу для распространения дезинформации, манипуляций и фейковых новостей, которые направлены на влияние на общественное мнение, подрыв доверия к западным институтам и поддержку собственной агрессии. 

С начала полномасштабной войны YouTube удалял каналы российских пропагандистов, или же ограничивал их деятельность в нашей стране. Как пример, платформа заблокировала на территории Украины канал пропагандистки Дианы Панченко. Также в феврале были заблокированы более 40 региональных каналов российской государственной телевизионной и радиовещательной компании.

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