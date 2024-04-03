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YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Панченко

Середа 03 квітня 2024 17:01
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YouTube заблокував на території України канал пропагандистки Панченко Архівне фото: Діана Панченко (instagram com dianapanchenko)
Автор: Дмитро Браславський

YouTube заблокував на території України канал підозрюваної в держзраді пропагандистки Діани Панченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Відомство повідомило, що це сталося після їхнього запиту. Тепер YouTube-проект "ПАНЧЕНКО", який просував наративи російської пропаганди, недоступний для перегляду на території України.

Засновницею та авторкою каналу є Діана Панченко, екс-ведуча підсанкційного телеканалу NewsOne, пов'язаного з обвинуваченим у державній зраді Віктором Медведчуком.

Як повідомляв Центр, після початку повномасштабного вторгнення Діана Панченко виїхала на територію РФ. Там вона продовжила знімати матеріали для свого YouTube-каналу в інтересах ворога.

Кримінальне переслідування Панченко

У січні минулого року СБУ оголосила Діані Панченко підозру за фактом "виготовлення та розповсюдження, зокрема повторно та з використанням засобів масової інформації, матеріалів, у яких міститься виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України". Вона підтримала окупацію Маріуполя.

Восени того ж року СБУ оголосила нову підозру Панченко. Пропагандистку звинуватили в держзраді.

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Віктор Медведчук Російська Федерація YouTube Держзрада
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