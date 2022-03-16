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Пропаганда войны. Украинская прокуратура взялась за гендиректора "Роскосмоса"

Новина українською →
Киев, Среда 16 марта 2022 09:59
Пропаганда войны. Украинская прокуратура взялась за гендиректора "Роскосмоса" Фото: гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин (roscosmos.ru)
Автор: Александр Мороз

Украинская прокуратура взялась за Дмитрия Рогозина - генерального директора российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос". В его действиях усматривают пропаганду войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Рогозин Дмитрий Олегович, украинские прокуроры приняли решение временно ограничить ваши права на свободу передвижения до появления последующих приказов украинских судов", - отметила она.

По ее словам, в его действиях усматривается посягательство на территориальную целостность Украины, а также пособничество в ведении агрессивной войны.

"Вы, используя свое положение, используя медийные площадки РФ, фактически распространяли лживую и вредоносную информацию, обманывая, с преступными намерениями, граждан РФ", - подчеркнула Венедиктова.

Напомним, ранее украинская прокуратура сообщила о подозрении официальному представителю МИД России Марии Захаровой и двум высокопоставленным военным чиновникам.

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