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Пропаганда війни. Українська прокуратура взялася за гендиректора "Роскосмосу"

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Київ, Середа 16 березня 2022 09:59
Пропаганда війни. Українська прокуратура взялася за гендиректора "Роскосмосу" Фото: гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін (roscosmos.ru)
Автор: Олександр Мороз

Українська прокуратура взялася за Дмитра Рогозіна - генерального директора російської державної корпорації з космічної діяльності "Роскосмос". У його діях вбачають пропаганду війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Рогозін Дмитро Олегович, українські прокурори прийняли рішення тимчасово обмежити ваші права на свободу пересування до появи подальших наказів українських судів", - зазначила вона.

За її словами, в його діях вбачається посягання на територіальну цілісність України, а також пособництво у веденні агресивної війни.

"Ви, використовуючи своє становище, використовуючи медійні майданчики РФ, фактично поширювали брехливу і шкідливу інформацію, обманюючи, зі злочинними намірами, громадян РФ", - підкреслила Венедіктова.

Нагадаємо, раніше українська прокуратура повідомила про підозру офіційній представниці МЗС Росії Марії Захаровій та двом високопоставленим військовим чиновникам.

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Ірина Венедіктова Війна Росії проти України
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