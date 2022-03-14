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Захаровой и двум военным РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины

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Понедельник 14 марта 2022 22:33
Захаровой и двум военным РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины Ирина Венедиктова (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Трем высокопоставленным должностным лицам РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины и ее граждан. За содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.

В частности, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины подозревается:

  • Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин;
  • Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Российской Федерации Игорь Кириллов;
  • Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Установлено, что Суровикин организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. В результате погибли и получили ранения мирные граждане, разрушено жилье и гражданская инфраструктура.

Также Кириллов і Захарова своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины.

Кроме того, они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей власти Украины.

Захаровой и двум военным РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против УкраиныЗахаровой и двум высокопоставленным чиновникам армии РФ сообщено о подозрении (facebook.com/VenediktovaIryna)

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