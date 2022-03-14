Захаровой и двум военным РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины
Трем высокопоставленным должностным лицам РФ сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины и ее граждан. За содеянное предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой.
В частности, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины подозревается:
- Главнокомандующий Воздушно-космическими силами Российской Федерации Сергей Суровикин;
- Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Российской Федерации Игорь Кириллов;
- Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
Установлено, что Суровикин организовал вторжение российской авиации на территорию Украины и нанесение ракетно-бомбовых ударов, в том числе по гражданским объектам. В результате погибли и получили ранения мирные граждане, разрушено жилье и гражданская инфраструктура.
Также Кириллов і Захарова своими действиями способствовали ведению другими соучастниками войны против Украины.
Кроме того, они публично распространяли ложную информацию о действиях представителей власти Украины.
Захаровой и двум высокопоставленным чиновникам армии РФ сообщено о подозрении (facebook.com/VenediktovaIryna)
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