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Пропаганда війни й не тільки. Екснардепу-втікачу Киві повідомили про підозру

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П'ятниця 18 серпня 2023 13:46
Пропаганда війни й не тільки. Екснардепу-втікачу Киві повідомили про підозру Фото: Ілля Кива, екснардеп-втікач (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Колишньому народному депутату Іллі Киві повідомлено про підозру за пропаганду війни й насильницьку зміну конституційного ладу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому народному депутату України, повноваження якого в березні 2022 року достроково припинені постановою Верховної ради України", - пише пресслужба.

Киві інкриміновано публічні заклики до війни, а також дії, які спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Згідно з даними слідства, Кива протягом січня-лютого 2022 року у своєму Telegram-каналі публікував матеріали, які містять заклики до ведення агресивної війни проти України й зміни шляхом війни встановленого в країні конституційного ладу.

"Згідно висновку експертизи його висловлювання мають пропагандистський характер, формують у суспільстві проросійські та антиукраїнські настрої і містять ознаки інформаційного впливу, спрямованого на підрив української державності", - додає Офіс генерального прокурора.

Наразі Кива переховується від правосуддя на території країни-терориста Росії.

Пропаганда війни й не тільки. Екснардепу-втікачу Киві повідомили про підозру

Фото: Ілля Кива (gp.gov.ua)

Варто нагадати й про те, що колишнього народного депутата Киву підозрюють в державній зраді й посяганні на територіальну цілісність України. Ще в березні в Державному бюро розслідувань зібрало необхідний пакет документів для оголошення зрадника в міжнародний розшук.

Зокрема в травні Верховна рада України позбавила нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву депутатського мандата.

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