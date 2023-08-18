ua en ru
Пт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пропаганда войны и не только. Беглому экс-нардепу Киве сообщили о подозрении

Новина українською →
Пятница 18 августа 2023 13:46
Пропаганда войны и не только. Беглому экс-нардепу Киве сообщили о подозрении Фото: Илья Кива, беглый экснардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бывшему народному депутату Илье Киве сообщено о подозрении за пропаганду войны и насильственное изменение конституционного строя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины, полномочия которого в марте 2022 года досрочно прекращены постановлением Верховной Рады Украины", - пишет пресс-служба.

Киве инкриминируются публичные призывы к войне, а также действия, которые направлены на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти.

Согласно данным следствия, Кива в течение января-февраля 2022 года в своем Telegram-канале публиковал материалы, которые содержат призывы к ведению агрессивной войны против Украины и изменения путем войны установленного в стране конституционного строя.

"Согласно заключению экспертизы его высказывания имеют пропагандистский характер, формируют в обществе пророссийские и антиукраинские настроения и содержат признаки информационного воздействия, направленного на подрыв украинской государственности", - добавляет Офис генерального прокурора.

Сейчас Кива скрывается от правосудия на территории страны-террориста России.

Пропаганда войны и не только. Беглому экс-нардепу Киве сообщили о подозрении

Фото: Илья Кива (gp.gov.ua)

Стоит напомнить и о том, что бывшего народного депутата Киву подозревают в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Еще в марте в Государственном бюро расследований собрало необходимый пакет документов для объявления предателя в международный розыск.

В частности в мае Верховная рада Украины лишила нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илью Киву депутатского мандата.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
ВСУ заняли южный фланг Бахмута и контрнаступают на Бердянском направлении: карты боев ISW
DAILY
(Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич (Не)Ближний Восток. Как арабские страны и Израиль помогают Украине в войне