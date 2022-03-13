ru ua
Вс, 13 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пропаганда "русского мира" и коллаборационизм. Блогер из Херсона получил подозрение в госизмене

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 13 марта 2022 17:30
Пропаганда "русского мира" и коллаборационизм. Блогер из Херсона получил подозрение в госизмене Фото: Блогер из Херсона "повернул" не в ту сторону (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Офис генерального прокурора отчитался о заочном сообщении о подозрении в государственной измене жителю Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост учреждения в Telegram.

По данным следствия, подозреваемый перешел на сторону врага сразу после полномасштабного вторжения РФ. Своими действиями он оказывает сознательное давление на украинцев для преодоления сопротивления и последующей оккупации.

"Имея опыт журналистской деятельности, он целенаправленно вредит информационной безопасности Украины, размещая на собственном канале в YouTube видеоматериалы с пропагандой "русского мира" и оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Напомним, что одесские правоохранители задержали агента российских спецслужб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Генеральная прокуратура Украины Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
Подоляк об убийстве журналиста из США: сколько еще Вашингтон будет игнорировать войну
DAILY
Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Когда Украина вступит в Евросоюз: вопросы и ответы