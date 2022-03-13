Пропаганда "русского мира" и коллаборационизм. Блогер из Херсона получил подозрение в госизмене

Офис генерального прокурора отчитался о заочном сообщении о подозрении в государственной измене жителю Херсона.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пост учреждения в Telegram .

По данным следствия, подозреваемый перешел на сторону врага сразу после полномасштабного вторжения РФ. Своими действиями он оказывает сознательное давление на украинцев для преодоления сопротивления и последующей оккупации.

"Имея опыт журналистской деятельности, он целенаправленно вредит информационной безопасности Украины, размещая на собственном канале в YouTube видеоматериалы с пропагандой "русского мира" и оправдывает вооруженную агрессию Российской Федерации", – говорится в сообщении.