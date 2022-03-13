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Пропаганда "русского мира" та колабораціонізм. Блогер з Херсона отримав підозру в держзраді

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Херсон, Неділя 13 березня 2022 17:30
Пропаганда "русского мира" та колабораціонізм. Блогер з Херсона отримав підозру в держзраді Фото: Блогер з Херсона "повернув" не в той бік (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора відзвітував про заочне повідомлення про підозру в державній зраді мешканцю Херсона.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис установи в Telegram.

За даними слідства, підозрюваний перейшов на бік ворога відразу після повномасштабного вторгнення РФ. Своїми діями він чинить свідомий тиск на українців для подолання спротиву та подальшої окупації.

"Маючи досвід журналістської діяльності, він цілеспрямовано завдає шкоду інформаційній безпеці України, розміщуючи на власному каналі в YouTube відеоматеріали з пропагандою "руського миру" та виправдовує збройну агресію Російської Федерації", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що одеські правоохоронці затримали агента російських спецслужб.

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