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Пропаганда РФ заявила про нібито припинення ракетних ударів. В Україні відреагували

Україна, П'ятниця 08 листопада 2024 12:38
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Пропаганда РФ заявила про нібито припинення ракетних ударів. В Україні відреагували Фото: в Україні відреагували на вкиди росіян про припинення ракетних обстрілів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська пропаганди заявила про нібито припинення масових ракетних ударів. Проте в Україні заперечили вкиди росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрія Коваленка в Telegram.

Сьогодні, 8 листопада, один з російських так званих "воєнкорів" заявив, що масованих ракетних ударів по Україні нібито більше не буде. За його словами, стратегічній авіації РФ нібито "сказали видихнути і розслабитися".

"Воєнкор" стверджує, що удари можуть відновитися як "відповідний аргумент" або щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко закликав не довіряти вкидам російських пропагандистів. Він заявив, що ворог накопичує ракети на аеродромах стратегічної авіації.

"Кількість вже дозволяє здійснити обстріл, також готова і сама авіація. Відповідно важливо бути готовими до цього", - зазначив Коваленко.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, остання масована атака Росії на Україну була 26 серпня. Тоді росіяни націлилися на енергетику. Були атаковані об'єкти у 15 областях України.

Керівник ЦПД попереджав, що Росія точково атакує дронами українську енергетику для економії ракет, які накопичує на аеродромах стратегічної авіації.

Варто додати, що в ніч на 8 листопада російські загарбники атакували Україну ракетами та дронами. Окупанти випустили 92 безпілотники, чотири ракети Х-59/Х-69 та балістичну ракету "Іскандер-М".

Сили ППО знищили 62 ворожих дрони та чотири ракети. Ще 26 безпілотників локаційно втрачені.

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