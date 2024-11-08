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Пропаганда РФ заявила о якобы прекращении ракетных ударов. В Украине отреагировали

Украина, Пятница 08 ноября 2024 12:38
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Пропаганда РФ заявила о якобы прекращении ракетных ударов. В Украине отреагировали Фото: в Украине отреагировали на вбросы россиян о прекращении ракетных обстрелов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская пропаганда заявила о якобы прекращении массовых ракетных ударов. Однако в Украине опровергли вбросы россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Сегодня, 8 ноября, один из российских так называемых "военкоров" заявил, что массированных ракетных ударов по Украине якобы больше не будет. По его словам, стратегической авиации РФ якобы "сказали выдохнуть и расслабиться".

"Военкор" утверждает, что удары могут восстановиться как "ответный аргумент" или чтобы вынудить Украину сесть за стол переговоров.

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко призвал не доверять вбросам российских пропагандистов. Он заявил, что враг накапливает ракеты на аэродромах стратегической авиации.

"Количество уже позволяет осуществить обстрел, также готова и сама авиация. Соответственно, важно быть готовыми к этому", - отметил Коваленко.

Массированные атаки РФ

Напомним, последняя массированная атака России на Украину была 26 августа. Тогда россияне нацелились на энергетику. Были атакованы объекты в 15 областях Украины.

Руководитель ЦПД предупреждал, что Россия точечно атакует дронами украинскую энергетику для экономии ракет, которые накапливает на аэродромах стратегической авиации.

Следует добавить, что в ночь на 8 ноября российские захватчики атаковали Украину ракетами и дронами. Оккупанты выпустили 92 беспилотника, четыре ракеты Х-59/Х-69 и баллистическую ракету "Искандер-М".

Силы ПВО уничтожили 62 вражеских дрона и четыре ракеты. Еще 26 беспилотников локационно потеряны.

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