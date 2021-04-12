Пропаганда РФ не снизилась в условиях пандемии, - полиция Эстонии

В документе отмечается, что Россия, используя информационное пространство Эстонии, попыталась превратить тематику вируса на критику финансирования НАТО, а не охраны здоровья, а также на якобы отсутствие прав у русскоязычного населения в Эстонии. Также указывается на активизацию деятельности РПЦ МП.

"Пандемия не уменьшила деятельность по осуществлению влияния и разведывательную деятельность Кремля против Эстонии. Соприкоснувшись с закрытыми границами и ограничением публичных собраний, местные руководители направленной на раскол кремлевской политики перебрались в интернет-каналы", - сказала гендиректор КаПо Арнольд Синисалу.

Добавляется, что в начале 2020 года фиксировались примеры "традиционной деятельности российской разведки". Речь идет о попытках завербовать жителей Эстонии во время пересечения границы или пребывания в России.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своей эстонской коллегой Евой-Марией Лийметс обострение на Донбассе. В частности, говорили о действиях и заявлениях Москвы, направленные на эскалацию военной напряженности и подрыв дипломатических усилий по урегулированию ситуации.

К слову, в ТКГ заявили, что Россия стягивает войска к украинской границе, но полномасштабный конфликт маловероятен.