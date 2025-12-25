Як зазначили в ЦПД, після підписання указу про проведення у 2026 році так званого "року єдності народів Росії" Путін знову розповсюджував пропаганду. Він повідомив про "майже повну зайнятість" і "неминучий технологічний прорив".

Диктатор стверджує, що нібито 97,8% росіян працевлаштовані. На ділі ж у РФ скорочують платні місця у вишах, обмежують освітні можливості для молоді та фактично примушують людей іти працювати у військову сферу або на підприємства військово-промислового комплексу.

Термін "низьке безробіття" використовується не через розвиток економіки, а завдяки маніпуляціям зі статистикою та прихованому безробіттю. Наприклад, співробітників державних підприємств переводять на чотириденний робочий тиждень. Крім того, на показники впливають мобілізація, війна і погіршення ситуації на цивільному ринку праці.

Заяви Путіна про "технологічний прорив" і лідерство РФ у сфері штучного інтелекту також далекі від реальності. Незважаючи на гучні слова, кількість винаходів у Росії впала до мінімального рівня за більш ніж 20 років. Патентна активність скоротилася майже на 40% порівняно з довоєнним періодом. При цьому більшість так званих "інновацій" є вторинними або запозиченими рішеннями.