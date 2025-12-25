RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Пропаганда Путина маскирует деградацию экономики в России, - ЦПД

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин нафантазировал о "низкой безработице" и "технологическом прорыве" в РФ. Но на самом деле ситуация противоположная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Как отметили в ЦПД, после подписания указа о проведении в 2026 году так называемого "года единства народов России" Путин снова распространял пропаганду. Он сообщил о "почти полной занятости» и "неизбежном технологическом прорыве".

Диктатор утверждает, что якобы 97,8% россиян трудоустроены. На деле же в РФ сокращают платные места в вузах, ограничивают образовательные возможности для молодежи и фактически принуждают людей идти работать в военную сферу или на предприятия военно-промышленного комплекса.

Термин "низкая безработица" используется не из-за развития экономики, а благодаря манипуляциям со статистикой и скрытой безработице. Например, сотрудников государственных предприятий переводят на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, на показатели влияют мобилизация, война и ухудшение ситуации на гражданском рынке труда.

Заявления Путина о "технологическом прорыве" и лидерстве РФ в сфере искусственного интеллекта также далеки от реальности. Несмотря на громкие слова, количество изобретений в России упало до минимального уровня за более чем 20 лет. Патентная активность сократилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом. При этом большинство так называемых "инноваций" представляют собой вторичные или заимствованные решения.

Укрепление рубля угрожает экономике РФ

Напомним, в этом году российский рубль неожиданно укрепился на 45% по отношению к доллару. Он торгуется почти на уровне до полномасштабного вторжения России в Украину.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее укрепление рубля может стать угрозой для экономики РФ. Сильная валюта вместе с дорогими кредитами повышает риск стагфляции, снижает конкурентоспособность, ухудшает инвестиционную привлекательность и ограничивает рост экономики, который Центральный банк прогнозирует на уровне 0,5-1% по сравнению с 4,3% в прошлом году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВойна в Украине