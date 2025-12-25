Пропаганда Путина маскирует деградацию экономики в России, - ЦПД

Как отметили в ЦПД, после подписания указа о проведении в 2026 году так называемого "года единства народов России" Путин снова распространял пропаганду. Он сообщил о "почти полной занятости» и "неизбежном технологическом прорыве".

Диктатор утверждает, что якобы 97,8% россиян трудоустроены. На деле же в РФ сокращают платные места в вузах, ограничивают образовательные возможности для молодежи и фактически принуждают людей идти работать в военную сферу или на предприятия военно-промышленного комплекса.

Термин "низкая безработица" используется не из-за развития экономики, а благодаря манипуляциям со статистикой и скрытой безработице. Например, сотрудников государственных предприятий переводят на четырехдневную рабочую неделю. Кроме того, на показатели влияют мобилизация, война и ухудшение ситуации на гражданском рынке труда.

Заявления Путина о "технологическом прорыве" и лидерстве РФ в сфере искусственного интеллекта также далеки от реальности. Несмотря на громкие слова, количество изобретений в России упало до минимального уровня за более чем 20 лет. Патентная активность сократилась почти на 40% по сравнению с довоенным периодом. При этом большинство так называемых "инноваций" представляют собой вторичные или заимствованные решения.