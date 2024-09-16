ПРООН допоможе придбати газопоршневі установки для України, - Чернишов

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

"ПРООН допоможе придбати газопоршневі установки для українських міст. Говорили про це сьогодні з представниками ПРООН в Україні на чолі з Яко Сільє", - зазначив Чернишов.

За його словами, установки допоможуть додатково посилити спроможність української енергетики безперебійно постачати електроенергію та тепло українцям протягом зимового періоду.

"Вдячні партнерам за підтримку та співпрацю задля енергетичної безпеки нашої країни. Сьогодні вона – надважлива", - додав він.