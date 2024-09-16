ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для Украины, - Чернышов
Программа развития ООН (ПРООН) поможет купить газопоршневые установки для нескольких украинских городов.
Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.
"ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для украинских городов. Говорили об этом сегодня с представителями ПРООН в Украине во главе с Яко Силье", – отметил Чернышов.
По его словам, установки помогут дополнительно усилить возможность украинской энергетики бесперебойно поставлять электроэнергию и тепло украинцам в течение зимнего периода.
"Благодарны партнерам за поддержку и сотрудничество ради энергетической безопасности нашей страны. Сегодня она – сверхважная", - добавил он.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль призвал власти украинских городов установить альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры.
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