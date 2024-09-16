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ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для Украины, - Чернышов

Понедельник 16 сентября 2024 18:03
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ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для Украины, - Чернышов Фото: ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для Украины (facebook.com/oleksiy.chernyshov)
Автор: Александр Мороз

Программа развития ООН (ПРООН) поможет купить газопоршневые установки для нескольких украинских городов.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для украинских городов. Говорили об этом сегодня с представителями ПРООН в Украине во главе с Яко Силье", – отметил Чернышов.

По его словам, установки помогут дополнительно усилить возможность украинской энергетики бесперебойно поставлять электроэнергию и тепло украинцам в течение зимнего периода.

"Благодарны партнерам за поддержку и сотрудничество ради энергетической безопасности нашей страны. Сегодня она – сверхважная", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль призвал власти украинских городов установить альтернативные источники энергии, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

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Нафтогаз Украины Алексей Чернышов
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