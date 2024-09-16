ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для Украины, - Чернышов

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"ПРООН поможет приобрести газопоршневые установки для украинских городов. Говорили об этом сегодня с представителями ПРООН в Украине во главе с Яко Силье", – отметил Чернышов.

По его словам, установки помогут дополнительно усилить возможность украинской энергетики бесперебойно поставлять электроэнергию и тепло украинцам в течение зимнего периода.

"Благодарны партнерам за поддержку и сотрудничество ради энергетической безопасности нашей страны. Сегодня она – сверхважная", - добавил он.