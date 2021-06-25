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Проникновение на военные объекты: Кабмин внес в Раду закон о штрафах до 51 тысячи гривен

Автор: Юлия Струк

В Украине самовольное проникновение на военные объекты планируют наказывать штрафом в размере до 51 тысячи гривен. Соответствующий законопроект Кабинет министров внес в Верховную раду.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Документ зарегистрирован под №5703. Последний этап прохождения - обрабатывается в комитете.

Главным по наработке определен комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Согласно проекту, такое проникновение влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией
орудия совершения правонарушения или без таковой. Это - 8500 - 17 тысяч гривен.

За повторное нарушение в течение года будет угрожать админвзыскание в размере от одной тысячи до двух тысяч НМДГ (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией орудия совершения правонарушения или без таковой.

Если же на военный объект проникли в условиях особого периода, это будут наказывать штрафом от одной тысячи до трех тысяч НМДГ с конфискацией орудия совершения правонарушения или без нее. Это - 17 тысяч - 51 тысяча гривен.

Как писало РБК-Украина, Кабмин на заседании в среду одобрил данный проект закона.

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Кабинет Министров УкраиныштрафВерховная Рада