RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Проникнення на військові об'єкти: Кабмін вніс у Раду закон про штрафи до 51 тисячі гривень

Автор: Юлія Струк

В Україні самовільне проникнення на військові об'єкти планують карати штрафом у розмірі до 51 тисячі гривень. Відповідний законопроект Кабінет міністрів вніс у Верховну раду.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Документ зареєстровано за №5703. Останній етап проходження - опрацьовується у комітеті.

Головним з напрацювання визначено комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Згідно з проектом, таке проникнення тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією
знаряддя вчинення правопорушення або без такої. Це - 8500 - 17 тисяч гривень.

За повторне порушення протягом року буде загрожувати адмінстягнення у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч НМДГ (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією засобів вчинення правопорушення або без такої.

Якщо ж на військовий об'єкт проникли в умовах особливого періоду, це будуть карати штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч НМДГ з конфіскацією засобів вчинення правопорушення або без неї. Це - 17 тисяч - 51 тисяча гривень.

Як писало РБК-Україна, Кабмін на засіданні в середу схвалив даний проект закону.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїништрафВерховна Рада