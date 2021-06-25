Проникнення на військові об'єкти: Кабмін вніс у Раду закон про штрафи до 51 тисячі гривень

Документ зареєстровано за №5703. Останній етап проходження - опрацьовується у комітеті.

Головним з напрацювання визначено комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Згідно з проектом, таке проникнення тягне за собою накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією

знаряддя вчинення правопорушення або без такої. Це - 8500 - 17 тисяч гривень.

За повторне порушення протягом року буде загрожувати адмінстягнення у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч НМДГ (17 тисяч - 34 тисячі гривень) з конфіскацією засобів вчинення правопорушення або без такої.

Якщо ж на військовий об'єкт проникли в умовах особливого періоду, це будуть карати штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч НМДГ з конфіскацією засобів вчинення правопорушення або без неї. Це - 17 тисяч - 51 тисяча гривень.