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До 51 тысячи гривен штрафа: Кабмин хочет наказывать за проникновение на военные объекты

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Украина, Среда 23 июня 2021 13:42
До 51 тысячи гривен штрафа: Кабмин хочет наказывать за проникновение на военные объекты Фото: проникновение на военные объекты хотят наказывать штрафами (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Украине самовольное проникновение на военные объекты хотят наказывать штрафом в размере до 51 тысячи гривен. Соответствующий законопроект Кабинет министров поддержал в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документ.

Согласно закону, такое проникновение влечет за собой наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией
орудия совершения правонарушения или без таковой. Это - 8500 - 17 тысяч гривен.

За повторное нарушение в течение года лицу будет угрожать админвзыскание в размере от одной тысячи до двух тысяч НМДГ (17 тысяч - 34 тысячи гривен) с конфискацией орудия совершения правонарушения или без таковой.

Если же проникновение произошло в условиях особого периода, это будут наказывать штрафом от одной тысячи до трех тысяч НМДГ с конфискацией орудия совершения правонарушения или без нее. Это - 17 тысяч - 51 тысяча гривен.

В документе прописано, что военный объект - это участок местности с расположенными на ней зданиями, сооружениями, площадками для открытого хранения военной и другой техники, боеприпасов и имущества.

Также под этим понятием следует понимать военные транспортные средства, вооружение и военную технику, здания и сооружения, которые стоят отдельно, помещения в этих зданиях и сооружениях, которые ограждены забором (определенные указателями на местности) и (или) с размещением вывесок на зданиях об их принадлежности к объектам:

  • Министерства обороны,
  • Вооруженных сил,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации,
  • правоохранительных и разведывательных органов,
  • государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями,
  • других военных формирований, образованных в соответствии с законами, которые охраняются военнослужащими, работниками военизированной или сторожевой охраной.
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Кабинет Министров Украины штраф военная база
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