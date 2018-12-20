На промышленных предприятиях Харьковской области зарплаты выросли до 70%, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Промышленность Харьковской области получает со стороны областной власти поддержку

Промышленность Харьковской области получает со стороны областной власти поддержку – для того чтобы каждое предприятие увеличивало социальные гарантии и зарплаты. Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светличная во время встречи с коллективом "Электротяжмаша", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Светличная посетила предприятие, встретилась с коллективом, провела совещание с руководством и личный прием граждан.

"Электротяжмаш" – это один из флагманов машиностроения страны. Единственный завод, который производит комплексно оборудование для железнодорожного и городского электротранспорта. На этом заводе были очень тяжелые времена. Но за 2 последних года предприятие увеличило объемы производства в 1,5 раза, а зарплату – на 70%, имеет полный пакет заказов на 2019 год", – сообщила Светличная.

При общении с руководством завода руководитель области поставила задачу: каждое достижение предприятия должно отражаться на зарплате каждого работника.

"Мы уделяем комплексное внимание развитию промышленности. Предприятия имеют с нашей стороны не только поддержку, но и контроль – для того, чтобы каждое предприятие увеличивало социальные гарантии и зарплаты", – сказала глава ХОГА.

И.о. директора ГП "Электротяжмаш" Дмитрий Костюк отметил, что, исходя из имеющегося портфеля заказов, в следующем году предприятие рассчитывает получить рост прибыли на более чем 40 % и увеличить зарплаты на 15%.

"Мы выиграли практически все контракты, конкурсы на которые проводила компания "Укргидроэнерго". Выполняем совместно с этой компанией реконструкцию всех гидроэлектростанций Днепровского каскада. Также заключили ряд зарубежных контрактов. Исторический контракт мы подписали – впервые за 15 лет – это поставки на рынок Бангладеш. Начинаем участвовать в модернизации подвижного состава стран Балтики и Польши. Такие зарубежные контракты у предприятия – впервые за последние 20 лет. Впервые мы смотрим в следующий год уверенно", – сказал Дмитрий Костюк.

Он отметил, что серьезное значение для развития предприятия и расширения его рынков сбыта имеет поддержка на уровне руководства страны и области.

"У нас есть объективная поддержка в лице президента Украины, в лице руководителя области Юлии Светличной, которая на международной арене помогает нам, решает вопросы, а также в нас верит", – сказал Дмитрий Костюк.

В данный момент на заводе "Электротяжмаш" работают более 4000 человек, средняя зарплата производственного рабочего – около 10,5 тысячи гривень. По словам руководителя предприятия, сейчас открыто более 400 вакансий: заводу нужны как рабочие, так и административные специалисты.

"Привлекаем молодых специалистов, которые владеют иностранным языком, чтобы продолжить переориентировать рынки сбыта", – отметил Дмитрий Костюк.

Во время посещения "Электротяжмаша" глава ХОГА провела прием граждан для его работников. Со своими вопросами к руководителю области обратились 12 человек. Работники "Электротяжмаша" озвучивали просьбы, касающиеся состояния дорог, коммунального хозяйства, вопросы из социальной сферы и сферы здравоохранения.

"Мы не останемся в стороне от проблем, которые были озвучены. Ни один вопрос не останется без нашего внимания", – заверила Светличная.