На промислових підприємствах Харківської області зарплати зросли до 70%, - Світлична

Фото: Юлія Світлична (УНІАН)

Промисловість Харківської області отримує з боку обласної влади підтримку

Промисловість Харківської області отримує з боку обласної влади підтримку, для того щоб кожне підприємство збільшувало соціальні гарантії і зарплати. Про це повідомила голова Харківської ОДА Юлія Світлична під час зустрічі з колективом "Електроважмашу", повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

Світлична відвідала підприємство, зустрілася з колективом, провела нараду з керівництвом та особистий прийом громадян.

"Електроважмаш" – це один з флагманів машинобудування країни. Єдиний завод, який виробляє комплексно обладнання для залізничного і міського електротранспорту. На цьому заводі були дуже важкі часи. Але за 2 останні роки підприємство збільшило обсяги виробництва в 1,5 рази, а зарплату – на 70%, має повний пакет замовлень на 2019 рік", – повідомила Світлична.

При спілкуванні з керівництвом заводу керівник області поставила завдання: кожне досягнення підприємства повинно відбиватися на зарплати кожного працівника.

"Ми приділяємо комплексне увагу розвитку промисловості. Підприємства мають з нашого боку не тільки підтримку, але і контроль – для того, щоб кожне підприємство збільшувало соціальні гарантії і зарплати", – сказала голова ХОДА.

В.о. директора ДП "Електроважмаш" Дмитро Костюк зазначив, що, виходячи з наявного портфеля замовлень, у наступному році підприємство розраховує отримати зростання прибутку на більш ніж 40 % і збільшити зарплати на 15%.

"Ми виграли практично всі контракти, конкурси на які проводила компанія "Укргідроенерго". Виконуємо спільно з цією компанією реконструкцію всіх гідроелектростанцій Дніпровського каскаду. Також уклали ряд зарубіжних контрактів. Історичний контракт ми підписали – вперше за 15 років – це поставки на ринок Бангладеш. Починаємо брати участь у модернізації рухомого складу країн Балтії та Польщі. Такі закордонні контракти у підприємства – вперше за останні 20 років. Вперше ми дивимося в наступний рік впевнено", – сказав Дмитро Костюк.

Він зазначив, що серйозне значення для розвитку підприємства і розширення його ринків збуту має підтримка на рівні керівництва країни та області.

"У нас є об'єктивна підтримка в особі президента України, в особі керівника області Юлії Світличної, яка на міжнародній арені допомагає нам, вирішує питання, а також в нас вірить", – сказав Дмитро Костюк.

В даний момент на заводі "Електроважмаш" працюють понад 4000 чоловік, середня зарплата виробничого робітника – близько 10,5 тисячі гривень. За словами керівника підприємства, зараз відкрито більше 400 вакансій: заводу потрібні як робітники, так і адміністративні фахівці.

"Залучаємо молодих фахівців, які володіють іноземною мовою, щоб продовжити переорієнтувати ринки збуту", – зазначив Дмитро Костюк.

Під час відвідування "Електроважмашу" голова ХОДА провела прийом громадян для його працівників. Зі своїми питаннями до керівника області звернулися 12 осіб. Працівники "Електроважмашу" озвучували прохання стосовно стану доріг, комунального господарства, питання соціальної сфери та сфери охорони здоров'я.

"Ми не залишимося осторонь від проблем, які були озвучені. Жодне питання не залишиться без нашої уваги", – запевнила Світлична.