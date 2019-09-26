Промышленники будут вынуждены сокращать персонал из-за налоговых нововведений

Фото: Александр Герасимчук (ingok metinvestholding.com)

В Ингулецком ГОК прокомментировали скандальный налоговый законопроект

Налоговый законопроект №1210 заставит промышленников пересматривать планы модернизации производства и сокращать персонал. Об этом заявил в эфире 24 канала гендиректор Ингулецкого ГОК Александр Герасимчук.

"Мы вынуждены уже сейчас просматривать на 2020 год наши бюджеты и те планы, которые мы разработали: планы модернизации и эффективного управления персоналом. Те наши достижения за прошедшие годы, в частности завоевание рынков останутся за скобками, поскольку разница высокая – в 8-9 раз наши конкуренты платят меньше. И это скажется на себестоимости продукции. Что такое себестоимость – возможность участвовать на определенных рынках", – отметил Герасимчук.

Горно-обогатительные предприятия и металлургические компании Украины встревожены налоговыми инициативами властей.

По словам промышленников, из-за попыток парламентариев принять изменения в Налоговый кодекс страны налоговая нагрузка на добычу руды вырастет в 4 раза. То есть, выпускать продукцию при условии повышения рентных платежей и двойного налогообложения продуктов переработки станет невыгодно.

Напомним, холдинг "Метинвест" считает, что налоговые изменения в рамках законопроекта №1210 приведут к мгновенному увеличению налоговой нагрузки на горно-добывающую отрасль.