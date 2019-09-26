Промисловці будуть змушені скорочувати персонал через податкові нововведення

Фото: Олександр Герасимчук (ingok metinvestholding.com)

В Інгулецькому ГЗК прокоментували скандальний податковий законопроект

Податковий законопроект №1210 змусить промисловців переглядати плани модернізації виробництва і скорочувати персонал. Про це заявив в ефірі 24 каналу гендиректор Інгулецького ГЗК Олександр Герасимчук.

"Ми змушені вже зараз переглядати на 2020 рік наші бюджети і ті плани, які ми розробили: плани модернізації та ефективного управління персоналом. Ті наші досягнення за минулі роки, зокрема завоювання ринків залишаться за дужками, оскільки різниця висока – у 8-9 разів наші конкуренти платять менше. І це позначиться на собівартості продукції. Що таке собівартість – можливість брати участь на певних ринках", – зазначив Герасимчук.

Гірничо-збагачувальні підприємства і металургійні компанії України стривожені податковими ініціативами влади.

За словами промисловців, через спроби парламентарів ухвалити зміни до Податкового кодексу країни податкове навантаження на видобуток руди зросте в 4 рази. Тобто, випускати продукцію за умови підвищення рентних платежів та подвійного оподаткування продуктів переробки стане невигідно.

Нагадаємо, холдинг "Метінвест" вважає, що податкові зміни в рамках законопроекту №1210 приведуть до миттєвого збільшення податкового навантаження на гірничо-видобувну галузь.