UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Промпроизводводство в апреле показало рост на фоне обвала прошлого года

Автор: Александр Белоус

Объемы промышленного производства в апреле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 13,0%. Рост зафиксирован благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда в апреле падение составило 15,1%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-апрель 2021 года рост составил 1,5% (за январь-апрель 2020 года объемы упали на 7,0%).

В добывающей промышленности и разработке карьеров падение за первые четыре месяца составило 0,5%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 4,2%.

Напомним, резкое падение промпроизводства в Украине началось осенью 2019 года. В итоге за год объемы промышленного производства сократились на 0,5% - впервые с 2015 года.

В 2020 году падение промпроизводства продолжилось. Госстат оценивает падение на 4,5%.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. В марте рост составил 2,1%.

Отметим, Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,6% до 4,1%

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины промпроизводствопромышленностьГосударственная служба статистики