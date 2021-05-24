ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Промвиробництво у квітні показало зростання на тлі обвалу минулого року

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 травня 2021 15:30
Промвиробництво у квітні показало зростання на тлі обвалу минулого року Фото: обсяги промвиробництва частково відновилися після обвалу минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяг промислового виробництва у квітні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 13,0%. Зростання зафіксовано завдяки низькій базі порівняння 2020 року, коли у квітні падіння склало 15,1%.

Про це повідомляє Державна служба статистики України (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-квітень 2021 року зростання склало 1,5% (за січень-квітень 2020 року обсяги впали на 7,0%).

Промвиробництво у квітні показало зростання на тлі обвалу минулого року

У добувній промисловості і розробці кар'єрів падіння за перші чотири місяці склало 0,5%, в переробній промисловості - зростання на 1,6%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 4,2%.

Промвиробництво у квітні показало зростання на тлі обвалу минулого року

Нагадаємо, різке падіння промвиробництва в Україні почалося восени 2019 року. У підсумку за рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5% - вперше з 2015 року.

У 2020 році падіння промвиробництва продовжилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. У березні зростання склало 2,1%.

Зазначимо, Міністерство економіки України погіршило прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка промпроизводство промышленность Державна служба статистики
NEWS
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
"Авіапіратство". Хто такий Протасевич і як світ реагує на його затримання
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає