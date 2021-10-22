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Промпроизводство в Украине возобновило падение

Автор: Александр Белоус

Объемы промышленного производства в сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года упали на 0,7%. Таким образом, прекратился рост, который наблюдался в течение последних месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-сентябрь 2021 года рост составил 1,4 % (за январь-сентябрь 2020 года объемы упали на 6,2%).

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост за первые девять месяцев составил 1,2%, в перерабатывающей промышленности - рост на 1,6%, в поставках электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - рост на 1,2%.

Напомним, промпроизводство в Украине начало падать еще осенью 2019 года. В итоге впервые с 2015 года за год объемы промышленного производства сократились на 0,5%.

В кризисном 2020 году падение промпроизводства углубилось. Госстат оценивает падение на 4,5%. Самые высокие темпы падения были зафиксированы в апреле-мае.

Промпроизводство падало и в начале 2021 года: в январе на 4,6%, в феврале - на 4,0%. Однако затем начался рост на фоне низкой базы сравнения - на 2,1% в марте, на 13,0% в апреле, на 5,4% в мае, на 1,1% в июне, на 0,2% в июле, в августе - 0,6%.

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Государственная служба статистики