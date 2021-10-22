Промвиробництво в Україні відновило падіння

Обсяги промислового виробництва у вересні 2021 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року впали на 0,7%. Таким чином, припинилося зростання, яке спостерігалося протягом останніх місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики України (Держстат).

У добувній промисловості і розробці кар'єрів зростання за перші дев'ять місяців склало 1,2%, в переробній промисловості - зростання на 1,6%, в поставках електроенергії, газу, пари і кондиційованого повітря - зростання на 1,2%.

За даними статистичного відомства, за січень-вересень 2021 року зростання склало 1,4 % (за січень-вересень 2020 року обсяги впали на 6,2%).

Нагадавши, промвиробництво в Україні почало падати ще восени 2019 року. У підсумку вперше з 2015 року За рік обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%.

У кризовому 2020 році падіння промвиробництва поглибилося. Держстат оцінює падіння на 4,5%. Найвищі темпи падіння були зафіксовані в квітні-травні.

Промвиробництво падало і на початку 2021 року: у січні на 4,6%, у лютому - на 4,0%. Однак потім почалося зростання на тлі низької бази порівняння - на 2,1% у березні, на 13,0% у квітні, на 5,4% у травні, на 1,1% у червні, на 0,2% у липні, у серпні - 0,6%.