Промова в парламенті та зустріч із королем: усі подробиці візиту Зеленського до Британії

14:45. Під час візиту Зеленського прем'єр Британії взяв участь у годині питань до уряду в парламенті, де й пообіцяв підтримувати Україну до її перемоги над російським диктатором Володимиром Путіним.

Виступ Сунака завершено, далі очікується промова українського глави держави у парламенті Британії.

13:44. Кулеба у Британії анонсував дуже корисний день для України

"Мав за честь скористатися послугами авіакомпанії Royal Air Force. Незабаром цим або подібним бортом в Україну полетять танки Challenger та вкрай інші шкідливі для російського окупанта речі. А для України та її сил оборони сьогодні буде дуже корисний день. Дуже", - написав глава МЗС Дмитро Кулеба.

Фото: Кулеба прокоментував фото зсередини літака ПС Британії (twitter.com/DmytroKuleba)

Оновлено 13:41. Зеленський прибув на Даунінг-стріт

Очікується, що там український президент проведе переговори із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Прибуття Зеленського в Британію

Зазначимо, що плани Володимира Зеленського відвідати Великобританію не були відомі заздалегідь з безпекових причин.

Але вже після приземлення в британському аеропорту глава держави підтвердив свій візит в Лондон, про який активно писали британські ЗМІ цього ранку.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав Зеленський та опублікував фото.

Фото: Зеленський прибув до Великобританії (instagram.com/zelenskiy_official)

Зазначимо, що і британський прем'єр до цього опублікував спільне фото із Володимиром Зеленським.

"Ласкаво просимо до Великобританії, президент Володимир Зеленський", - написав Ріші Сунак в мережі.

Фото: британський прем'єр Ріші Сунак зустрів Володимира Зеленського (twitter.com/RishiSunak)

Зазначимо, що до цього прибуття літака, на якому український президент прилетів аерпорт Станстед опублікував британський телеканал Sky News.

Які плани у президента під час візиту

За вже опублікованою інформацією ЗМІ та від офіційних заяв британської влади відомо, що в планах Володимира Зеленського є низка зустрічей і не лише. А саме:

глава держави вирушить на Даунінг-стріт, де проведе зустріч із британським прем'єром Ріші Сунаком (який перед цим вже зустрів його в аеропорту)

очікується виступ Володимира Зеленського в парламенті Великобританії (орієнтовно глава держави почне промову о 13:00 за місцевим часом, 15:00 за київським);

також британський король Чарльз III проведе сьогодні аудієнцію із Володимиром Зеленським (це підтвердив Букінгемський палац, але час поки не відомий).

у президента запланована зустріч і з українськими військовими, які наразі проходять навчання на території Великобританії,

окрім того всього глава держави зустрінеться з главою Міноборони Великобританії Беном Воллесом та іншими керівниками оборони та безпеки країни-партнера, аби обговорити деталі розширення програми навчання українських бійців.

Нові санкції Британії проти Росії, далекобійна зброя та розширення навчань ЗСУ

Як попередньо анонсували британські журналісти, прем'єр-міністр Ріші Сунак під час візиту Володимира Зеленського до Лондона оголосить про надання Україні далекобійної зброї та про розширення програми підготовки українських військових.

Так, за останні півроку в бойову готовність було приведено 10 000 українських бійців, а цього року Лондон підвищить кваліфікацію ще 20 000 українських солдатів.

Зокрема, йдеться про підготовку ЗСУ до дій на морі і в повітрі - включаючи пілотів винищувачів і морських піхотинців.

The Guardian повідомляло, що підготовка забезпечить пілотам можливість керувати сучасними винищувачами, які відповідають стандартам НАТО.

Також в британських ЗМІ шириться інформація про те, що Лондон може сьогодні запропонувати Києву надати засоби далекого радіусу дії, аби таким чином "завадити Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі України". Припускається, що про це може заявити Ріші Сунак.

Крім того, Британія, як і було анонсовано, вже оголосила про нові санкції проти Росії. До списку потрапили компанії, які причетні до російського Оборонпрому, а також бізнесмени, які особисто допомагають главі Кремля Путіну у війні проти України, фінансуючи його "воєнну машину".

Нагадаємо, що це вже друга за рахунком закордонна поїздка президента Володимира Зеленського під час повномасштабної війни. До цього в грудні глава держави відвідав США, який став поштовхом, зокрема, до передачі українцям Patriot.

Додамо, за даними ЗМі, вже завтра очікується, що президент України Володимир Зеленський відвідає Брюссель, де виступить на засіданні Європейського парламенту. Там також запланована його зустріч з низкою європейських лідерів.

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