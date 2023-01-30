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"Промоутер війни". Подоляк знову засудив МОК за прагнення повернути росіян на Олімпіаду

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Україна, Понеділок 30 січня 2023 11:48
"Промоутер війни". Подоляк знову засудив МОК за прагнення повернути росіян на Олімпіаду Фото: радник глави Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) пропонуючи повернути спортсменів РФ та Білорусі на Олімпіаду-2024, виступає "промоутером війни". Російські гроші, мабуть, не пахнуть кров'ю українців.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"МОК - промоутер війни, убивств і руйнувань... МОК із задоволенням дивиться на те, як Рф знищує Україну, а потім пропонує Росії трибуну для реклами геноциду та заохочує подальші вбивства", - написав він.

Подоляк припустив, що очевидно, російські гроші, які "купують олімпійське лицемірство, не пахнуть кров’ю українців".

Заява МОК

Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

Також президент МОК Томас Бах заявив, що хоче, щоб спортсмени з Росії та Білорусі змогли взяти участь в Іграх у Парижі, навіть якщо російська війна проти України триватиме.

Реакція України

Президент України Володимир Зеленський запросив голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут, щоб той переконався, що нейтральності не існує. Також на його думку, Кремль може розцінити плани Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до змагань так, нібито світ готовий йти на поступки.

Як раніше заявив Подоляк, МОК своїм закликом повернути представників РФ та Білорусі на Олімпіаду пропонує миру пропагувати насильство, масові вбивства та руйнування.

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