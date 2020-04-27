Промоутер Ломаченко из-за карантина не может организовать бой

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум признался, что ему пока сложно планировать такие крупные бои как, поединок украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко. Об этом сообщает boxingnews24.

В частности, боец находится в Украине, а через картинные ограничения в связи с пандемией коронавируса авиаполеты не осуществляются, потому прибытие украинца на бой остается под вопросом

"Василий вернулся в Украину, чтобы находиться рядом с родными. Это понятно. Вопрос в том, сможем ли мы оперативно добиться его возвращения. Я этого не знаю. Разумеется, сейчас действует запрет на путешествия. Он не будет снят для того, чтобы провести боксерский поединок. Так что у нас возникли большие проблемы с иностранными бойцами, которые на данный момент находятся за пределами США", - сказал Арум.

Напомним, что бой Ломаченко за звание абсолютного чемпиона планировали провести 30 мая против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Ранее Боб Арум выразил надежду, что сможет организовать проведение поединка в сентябре или октябре. При этом он отметил, что бой без зрителей не состоится.