Промоутер Ломаченка через карантин не може організувати бій

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум зізнався, що йому поки складно планувати такі великі бої як, поєдинок українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василя Ломаченка. Про це повідомляє boxingnews24.

Зокрема, боєць знаходиться в Україні, а через картинні обмеження у зв'язку з пандемію коронавірусу авіапольоти не здійснюються, тому прибуття українця на бій залишається під питанням.

"Василь повернувся в Україну, щоб перебувати поруч з рідними. Це зрозуміло. Питання в тому, чи зможемо ми оперативно добитися його повернення. Я цього не знаю. Зрозуміло, зараз діє заборона на подорожі. Вона не буде знята для того, щоб провести боксерський поєдинок. Тому у нас виникли великі проблеми з іноземними бійцями, які на цей час знаходяться за межами США", - сказав Арум.

Нагадаємо, що бій Ломаченко за звання абсолютного чемпіона планували провести 30 травня проти володаря титулу IBF Теофімо Лопеса.

Раніше Боб Арум висловив надію, що зможе організувати проведення поєдинку у вересні або жовтні. При цьому він зазначив, що бій без глядачів не відбудеться.