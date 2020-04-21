Бой Ломаченко - Лопес без зрителей не состоится

Фото: Василий Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум

Пандемия коронавируса усложнила организацию боя между чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом. Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, передает Boxingscene.

Он выразил сомнение, что поединок украинца и американца можно будет организовать без зрителей. К тому же промоутер напомнил, что сейчас Ломаченко находится в Украине и не сможет вылететь в США до тех пор, пока не завершится жесткий карантин.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира планировали провести в конце мая, но бой был бессрочно перенесен из-за пандемии. Промоутер Боб Арум выразил надежду, что сможет организовать проведение боя в сентябре или октябре.

19 марта Василий прервал подготовку к объединительному бою и вернулся в Украину. Теофимо, в свою очередь, выразил недовольство из-за неопределенности с боем.

Позже Лопес заявил, что не хочет драться с Ломаченко при пустых трибунах. Он отметил, что мечтает сразиться с украинцем на переполненной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.