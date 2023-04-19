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Промивають мізки. В окупації росіяни включили "СВО" до шкільної програми з історії

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Середа 19 квітня 2023 14:31
Промивають мізки. В окупації росіяни включили "СВО" до шкільної програми з історії Фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окрім спеціального уроку "розмов про важливе", в окупації росіяни включили розділ про "СВО" в шкільну програму з історії в окупації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Центру національного спротиву".

"Якщо спочатку це відбувалось в межах "розмов про важливе" - спеціальному уроці пропаганди, який проводиться раз в тиждень й обов’язковий для відвідування, то зараз ворог включив розділ про"СВО" у програму з історії", - пише пресслужба.

Також з наступного року росіяни планують ввести обов’язкову військову підготовку для учнів старших класів, аби підготувати їх до призову в армію Росії. Зокрема продовжуються створюватись осередки мілітаристичних угруповань "юнармії".

"Зауважимо, політика промивання мізків дітям на ТОТ є ознакою геноциду, адже вона спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління", - додає "Центр національного спротиву".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними ЦНС, росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на тимчасово окупованих територіях нашої країни.

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