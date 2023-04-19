Промывают мозги. В оккупации россияне включили "СВО" в школьную программу по истории

Кроме специального урока "разговоров о важном", в оккупации россияне включили раздел "СВО" в школьную программу по истории в оккупации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

"Если сначала это происходило в рамках "разговоров о важном" - специальном уроке пропаганды, который проводится раз в неделю и обязателен для посещения, то сейчас враг включил раздел о "СВО" в программу по истории", - пишет пресс-служба.

Также со следующего года россияне планируют ввести обязательную военную подготовку для учащихся старших классов, чтобы подготовить их к призыву в армию России. В частности продолжаются создаваться ячейки милитаристических группировок "юнармии".

"Заметим, политика промывания мозгов детям на ВОТ является признаком геноцида, ведь она направлена на изменение самоидентификации целого поколения", - добавляет "Центр национального сопротивления".