Промисловці закликали уряд закласти у держбюджет-2026 системну підтримку "Укрзалізниці"

Представники українського індустріального комплексу закликали уряд передбачити у держбюджеті на 2026 рік видатки для компенсації збитків АТ "Укрзалізниця" від пасажирських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист до прем’єр-міністра Юлії Свириденко, який підписали представники українських промислових асоціацій.

Нинішня модель, коли УЗ змушена покривати витрати за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення, небезпечна як для самої компанії, так і для економіки України в цілому, наголошують представники Укрметалургпрому, Асоціації виробників феросплавів, Асоціації виробників цементу, Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів та Спілки Хіміків у зверненні до глави уряду.

Зазначається, що за підрахунками, від’ємна різниця між доходами та витратами на пасажирські перевезення у 2024 році перевищила 18 млрд грн, а у 2025 році може зрости до 22-23 млрд грн. Це стало наслідком державного регулювання тарифів та обсягів перевезень, що фактично не покривають реальних витрат.

"Укрзалізниця" намагається компенсувати цю різницю за рахунок підвищення вантажних тарифів, що напряму б’є по промислових підприємствах, які вже працюють на межі збитковості", - вказується у листі.

Промисловці підкреслили, що пасажирські перевезення є соціальною функцією держави, а також складовою обороноздатності, адже УЗ забезпечує сталу логістику для армії та несе мільярдні витрати на утримання інфраструктури. Саме тому, на думку промисловців, регулярна компенсація збитків має здійснюватися за рахунок бюджету.

"За оцінками ДП "Укрпромзовнішекспертиза", підвищення тарифів на 37% призведе до падіння ВВП на 96 млрд грн щороку, втрат бюджету понад 36 млрд грн, скорочення валютної виручки від експорту на 98 млрд грн та зменшення майже 76 тис. робочих місць, з яких понад 26 тис. - у промисловості", - наголошується у листі.

Що пропонують промисловці

У документі зазначається, що навіть у воєнний час сегмент вантажних перевезень залишається прибутковим: у 2024 році цей прибуток склав 20 млрд грн.

Але вже у 2025 році він не здатен покрити зростаючі витрати на пасажирські перевезення, тому промисловці пропонують два ключові рішення:

передбачити у держбюджеті-2026 видатки для регулярної компенсації збитків від пасажирських перевезень;

прискорити підготовку законодавчої бази, щоб відкрити ринок залізничних перевезень та допустити приватних операторів до інфраструктури, як це відбувається у розвинених країнах.

Учасники звернення нагадали, що у травні 2025 року уряд ухвалив рішення про виділення УЗ понад 4,3 млрд грн фінансової підтримки для забезпечення пасажирських і вантажних перевезень в умовах воєнного стану. Також ВР підтримала ініціативу щодо спрямування додаткових коштів із Резервного фонду.

"Такі заходи є кроками у правильному напрямку, але вони мають бути не точковими, а системними. Інакше залізнична система деградує, а під загрозою опиниться економічна стабільність та національна безпека України", - резюмували промисловці.