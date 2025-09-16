Промышленники призвали правительство заложить в госбюджет-2026 системную поддержку "Укрзализныци"

Представители украинского индустриального комплекса призвали правительство предусмотреть в госбюджете на 2026 год расходы для компенсации убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо к премьер-министру Юлии Свириденко, которое подписали представители украинских промышленных ассоциаций.

Нынешняя модель, когда УЗ вынуждена покрывать расходы за счет повышения тарифов на грузовые перевозки, опасна как для самой компании, так и для экономики Украины в целом, подчеркивают представители Укрметаллургпром, Ассоциации производителей ферросплавов, Ассоциации производителей цемента, Всеукраинского союза производителей стройматериалов и Союз Химиков в обращении к главе правительства.

Отмечается, что по подсчетам, отрицательная разница между доходами и расходами на пассажирские перевозки в 2024 году превысила 18 млрд грн, а в 2025 году может вырасти до 22-23 млрд грн. Это стало следствием государственного регулирования тарифов и объемов перевозок, которые фактически не покрывают реальные расходы.

"Укрзализныця" пытается компенсировать эту разницу за счет повышения грузовых тарифов, что напрямую сказывается на промышленных предприятиях, которые уже работают на грани убыточности", - указывается в письме.

Промышленники подчеркнули, что пассажирские перевозки являются социальной функцией государства, а также составляющей обороноспособности, ведь УЗ обеспечивает постоянную логистику для армии и несет миллиардные расходы на содержание инфраструктуры. Именно поэтому, по мнению промышленников, регулярная компенсация ущерба должна производиться за счет бюджета.

"По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", повышение тарифов на 37% приведет к падению ВВП на 96 млрд грн ежегодно, потерям бюджета более 36 млрд грн, сокращению валютной выручки от экспорта на 98 млрд грн и уменьшению почти 76 тыс. рабочих мест, из которых более 26 тыс. - в промышленности", - говорится в письме.

Что предлагают промышленники

В документе отмечается, что даже в военное время сегмент грузоперевозок остается прибыльным: в 2024 году эта прибыль составила 20 млрд грн.

Но уже в 2025 году он не способен покрыть растущие расходы на пассажирские перевозки, поэтому промышленники предлагают два ключевых решения:

предусмотреть в госбюджете-2026 расходы для регулярной компенсации ущерба от пассажирских перевозок;

ускорить подготовку законодательной базы, чтобы открыть рынок железнодорожных перевозок и допустить частных операторов к инфраструктуре, как это происходит в развитых странах.

Участники обращения напомнили, что в мае 2025 года правительство приняло решение о выделении УЗ более 4,3 млрд грн финансовой поддержки для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения. Также ВР поддержала инициативу по направлению дополнительных средств из Резервного фонда.

"Такие меры - шаги в правильном направлении, но они должны быть не точечными, а системными. Иначе железнодорожная система деградирует, а под угрозой окажется экономическая стабильность и национальная безопасность Украины", - резюмировали промышленники.