ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Промышленники призвали правительство заложить в госбюджет-2026 системную поддержку "Укрзализныци"

Вторник 16 сентября 2025 11:48
UA EN RU
Промышленники призвали правительство заложить в госбюджет-2026 системную поддержку "Укрзализныци" Фото: Фото: УЗ должна получить поддержку из госбюджета-2026 (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Представители украинского индустриального комплекса призвали правительство предусмотреть в госбюджете на 2026 год расходы для компенсации убытков АО "Укрзализныця" от пассажирских перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо к премьер-министру Юлии Свириденко, которое подписали представители украинских промышленных ассоциаций.

Нынешняя модель, когда УЗ вынуждена покрывать расходы за счет повышения тарифов на грузовые перевозки, опасна как для самой компании, так и для экономики Украины в целом, подчеркивают представители Укрметаллургпром, Ассоциации производителей ферросплавов, Ассоциации производителей цемента, Всеукраинского союза производителей стройматериалов и Союз Химиков в обращении к главе правительства.

Отмечается, что по подсчетам, отрицательная разница между доходами и расходами на пассажирские перевозки в 2024 году превысила 18 млрд грн, а в 2025 году может вырасти до 22-23 млрд грн. Это стало следствием государственного регулирования тарифов и объемов перевозок, которые фактически не покрывают реальные расходы.

"Укрзализныця" пытается компенсировать эту разницу за счет повышения грузовых тарифов, что напрямую сказывается на промышленных предприятиях, которые уже работают на грани убыточности", - указывается в письме.

Промышленники подчеркнули, что пассажирские перевозки являются социальной функцией государства, а также составляющей обороноспособности, ведь УЗ обеспечивает постоянную логистику для армии и несет миллиардные расходы на содержание инфраструктуры. Именно поэтому, по мнению промышленников, регулярная компенсация ущерба должна производиться за счет бюджета.

"По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", повышение тарифов на 37% приведет к падению ВВП на 96 млрд грн ежегодно, потерям бюджета более 36 млрд грн, сокращению валютной выручки от экспорта на 98 млрд грн и уменьшению почти 76 тыс. рабочих мест, из которых более 26 тыс. - в промышленности", - говорится в письме.

Что предлагают промышленники

В документе отмечается, что даже в военное время сегмент грузоперевозок остается прибыльным: в 2024 году эта прибыль составила 20 млрд грн.

Но уже в 2025 году он не способен покрыть растущие расходы на пассажирские перевозки, поэтому промышленники предлагают два ключевых решения:

  • предусмотреть в госбюджете-2026 расходы для регулярной компенсации ущерба от пассажирских перевозок;
  • ускорить подготовку законодательной базы, чтобы открыть рынок железнодорожных перевозок и допустить частных операторов к инфраструктуре, как это происходит в развитых странах.

Участники обращения напомнили, что в мае 2025 года правительство приняло решение о выделении УЗ более 4,3 млрд грн финансовой поддержки для обеспечения пассажирских и грузовых перевозок в условиях военного положения. Также ВР поддержала инициативу по направлению дополнительных средств из Резервного фонда.

"Такие меры - шаги в правильном направлении, но они должны быть не точечными, а системными. Иначе железнодорожная система деградирует, а под угрозой окажется экономическая стабильность и национальная безопасность Украины", - резюмировали промышленники.

Тарифы "Укрзализныци"

Как известно, ущерб УЗ от пассажирских перевозок составил почти 20 млрд в прошлом году. Компания сейчас перекрывает этот ущерб за счет грузовых перевозок, но такой механизм запрещен в ЕС.

Ранее сообщалось, что в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 37%, чтобы покрыть растущие убытки от пассажирских перевозок.

Эксперты, ЕВА и ФРУ неоднократно отмечали, что функцию покрытия ущерба "Укрзализныци" от пассажирских перевозок должно взять на себя государство.

Европейская бизнес-ассоциация также призвала правительство предусмотреть в госбюджете компенсации для Укрзализныци, а также отменить земельный налог для компании - его отменили во всех развитых странах мира.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Металлургпром
Новости
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
ВСУ поразили командные пункты оккупантов в Донецкой области после визита министра обороны РФ
Аналитика
Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Не могу поддержать тренды в правительстве на раздачу денег, которых нет: интервью с Гетманцевым