Курс долара Економіка Авто Tech

Промисловість працює навіть після зміни прайс-кепів, попри гучні заяви про закриття, - експерт

Фото: експерт заявив, що промисловість працює навіть після зміни прайс-кепів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Промислові підприємства традиційно протестують проти підвищення прайс-кепів. Але жодного разу вони не зупинилися з цієї причини.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віце-президент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

"Вони плачуть постійно. Оскільки я пам'ятаю, вони постійно одне й те саме розказують, що якщо зараз, з 90-го року, я пам'ятаю, якщо зараз ви піднімете прайс-кепи, все, ми завтра зупинимося, там сотні тисяч людей на вулиці, підняли прайс-кепи, що працюють нормально", - зазначив експерт.

Він підкреслив, що опір зміні прайс-кепів переважно лунає саме від галузей, де електроенергія займає найбільшу частку у собівартості продукції. 

"Інші, особливо феросплавні, бо у феросплавних там дійсно велика частка вартості електричної енергії, особливо в собівартості їх товару. Але, знаємо, бачите, не зупинилися, працюють, - додав він.

На його думку, зміна прайс-кепів є правильним рішенням, оскільки ринок не може функціонувати у викривлених умовах. 

Що цьому передувало

Раніше в українському інформаційному полі ширилися маніпуляції про нібито вищу вартість електроенергії в Україні порівняно з країнами ЄС.

За словами аналітикині ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’ї Орлової, це не відповідає дійсності. Вона нагадала, що біржові ціни на ринку "на добу наперед" (РДН) - це лише одна зі складових.

Кінцевий рахунок за світло для бізнесу формують тарифи на передачу та розподіл, а також податки, які у більшості країн ЄС суттєво вищі, ніж в Україні.

Електроенергія