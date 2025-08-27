ua en ru
Інформація про завищені ціни на електроенергію є маніпуляцією, - експерт

Україна, Середа 27 серпня 2025 16:00
Інформація про завищені ціни на електроенергію є маніпуляцією, - експерт Фото: експерт заявив, що інформація про завищені ціни на електроенергію є маніпуляцією (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Деякі представники металургійного бізнесу намагаються створити враження, що українська електроенергія коштує дорожче, ніж у Європі. Це - свідома маніпуляція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики, керівника спецпроєктів НТЦ "Псіхея" Геннадія Рябцева.

"Вони думають, що ринок має бути підлаштований під них, а не вони під ринок", - констатує він.

За словами Рябцева, діяльність підприємств може бути збитковою «за будь-яку ціну на електричну енергію, навіть при нульових цінах», якщо бізнес і надалі сподіватиметься на підтримку держави.

"Щоб забезпечити стабільність, варто укладати довгострокові контракти з постачальниками електроенергії або будувати власну генерацію, а не виходити час від часу на ринок на добу наперед з постійно змінюваними запитами", - радить експерт.

Він наголошує, що маніпулювання цифрами,маніпулювання даними і байки про те, що електрична енергія в Україні коштує дорожче, ніж у всій Європі - неприпустимі.

"Під цією шапкою металурги намагаються вибити під себе пільгові ціни чи зруйнувати взагалі роботу всього ринку заради збереження власних прибутків. Це взагалі неприпустимо", - заявляє Рябцев.

На його думку, зміна тарифів на розподіл або граничних цін у пікові години відбувається не для зупинки окремих підприємств, а «заради того, щоб забезпечити платоспроможність в усьому ланцюжку - від виробника до кінцевого споживача».

Раніше Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

